¿Arrepentido? Jessi Uribe se desahogó con su versión: "Perdón, me enamoré perdidamente"

Para nadie es un secreto que cuando se habla de la música popular colombiana el nombre de Jessi Uribe se ha vuelto en uno de los más importante. El santandereano ha llevado a lo más alto el legado de este género en la región, incluso, llegando ser nominado en los Grammys anglo.

Pero su vida personal también ha estado en el ojo del huracán por su relación con Paola Jara, también cantante, quien llegó a su vida cuando se encontraba con su exesposa y que, posteriormente, terminó a su lado y ha dado pie a varios rumores de una supuesta infidelidad.

Ahora, en la reciente Akapella Session de la Kalle, el tema volvió a dar de qué hablar, pues, allí, Uribe tuvo un momento íntimo con sus fans en donde, según él, iba a dar su versión de los hechos, sin referirse puntualmente a esta situación, pero que sus fieles seguidores alinearon rápidamente.

“Me dan ganas de llorar, no sé. Siempre he querido cantar esta canción con una respuesta… Yo quiero desahogarme hoy, me han acabado y acá estoy, resistiendo lo que trajo una versión. ¿Acaso alguien me escuchó, o por lo menos preguntó? ¿Cómo fue? Pues fácil, les diré… Primero perdón, perdón por lastimar su corazón, pero me enamoré y me entregué perdidamente, no pude detenerme. Hubo alguien que robó mi corazón. Para no alargar el cuento, porque ya saben el resto”, expresó el cantante en su Akapella Session, que fue interpretado como su versión de los hechos a su separación con su exesposa por parte de sus fans.

Si bien esto no ha sido confirmado que de verdad sea por este hecho, muchos fans han asegurado que sería por eso, en especial porque rompió en llanto al momento de interpretar estas estrofas.

Con Paola Jara ya sostiene una relación de varios años, de un amor que ha sido polémica en redes sociales por la supuesta infidelidad de los dos, mientras él se encontraba con Sandra, su exesposa.