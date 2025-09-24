Así luce la serie de ‘IT’, el terrorífico payaso que llega a la pantalla chica

El sueco Bill Istvan Günther Skarsgård, una vez más, será el protagonista de las pesadillas de millones de personas en el mundo ya que volverá a darle vida al terrorífico payaso ‘Pennywise’ con la llegada de la nueva serie ‘IT- Welcome to Derry’, la nueva serie de miedo que llegará a HBO Max.
Este 23 de septiembre de 2025, se conoció el primer tráiler de esta nueva adaptación de la historia del Stephen King. Allí, nuevos protagonistas toman vida y misterios comienzan a dañar la paz de los habitantes de Derry ante la constante desaparición de niños y que muchos sospechan que algo sucede bajo las casas de este pintoresco pueblo.
Hasta que un nuevo grupo de aventureros emprende su propia investigación y se va a las alcantarillas de la ciudad, cuando la Policía comienza a encontrar cuerpos de niños por todos lados y al final la muestra de que todo se va mal es la aparición de ‘Pennywise’ en su máximo esplendor.
Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la nueva serie de ocho episodios se inspira en el libro que dio origen a la historia y profundiza en la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las películas IT y IT: CAPÍTULO DOS.
En la creación se encuentran Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Ellos también son productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs por FiveTen) junto con Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin. El guion del primer episodio fue escrito por Fuchs, quien es co-showrunner de la serie junto a Kane. Andy Muschietti dirige varios capítulos.
La serie se estrenará el 26 de octubre en HBO Max e irá hasta diciembre, pues semanalmente estará estrenando un episodio para mantener conectadas a las personas en esta terrorífica historia.