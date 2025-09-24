Así luce la serie de ‘IT’, el terrorífico payaso que llega a la pantalla chica

El sueco Bill Istvan Günther Skarsgård, una vez más, será el protagonista de las pesadillas de millones de personas en el mundo ya que volverá a darle vida al terrorífico payaso ‘Pennywise’ con la llegada de la nueva serie ‘IT- Welcome to Derry’, la nueva serie de miedo que llegará a HBO Max.

Este 23 de septiembre de 2025, se conoció el primer tráiler de esta nueva adaptación de la historia del Stephen King. Allí, nuevos protagonistas toman vida y misterios comienzan a dañar la paz de los habitantes de Derry ante la constante desaparición de niños y que muchos sospechan que algo sucede bajo las casas de este pintoresco pueblo.

Hasta que un nuevo grupo de aventureros emprende su propia investigación y se va a las alcantarillas de la ciudad, cuando la Policía comienza a encontrar cuerpos de niños por todos lados y al final la muestra de que todo se va mal es la aparición de ‘Pennywise’ en su máximo esplendor.

El payaso 'IT' tendrá su propia serie en Max // Fotos: Max

Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la nueva serie de ocho episodios se inspira en el libro que dio origen a la historia y profundiza en la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las películas IT y IT: CAPÍTULO DOS.



En la creación se encuentran Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Ellos también son productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs por FiveTen) junto con Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin. El guion del primer episodio fue escrito por Fuchs, quien es co-showrunner de la serie junto a Kane. Andy Muschietti dirige varios capítulos.

La serie se estrenará el 26 de octubre en HBO Max e irá hasta diciembre, pues semanalmente estará estrenando un episodio para mantener conectadas a las personas en esta terrorífica historia.