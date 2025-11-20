Así se ve Kevin, el famoso niño que protagonizó 'Mi pobre angelito', a 35 años del estreno

Treinta y cinco años después del estreno de 'Mi pobre angelito', el rostro de Macaulay Culkin continúa siendo un ícono de la Navidad y del cine de los años noventa. Su imagen, asociada a Kevin McCallister, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras viralizarse una nueva campaña en la que el actor retoma su papel más emblemático.



Así luce Macaulay Culkin

Culkin reapareció caracterizado como Kevin para un anuncio navideño centrado en el cuidado de las personas mayores, una interpretación que despertó nostalgia entre los espectadores y celebró el aniversario número 35 de la película dirigida por Chris Columbus y musicalizada por John Williams. Estrenada el 10 de noviembre de 1990, la cinta se convirtió en un fenómeno mundial, rompió récords de taquilla y se instaló como tradición anual en miles de hogares.

🍿🎄🏡 Macaulay Culkin vuelve a ponerse en la piel de Kevin de 'Solo en casa' para una campaña navideña: el clásico cumple 35 años



👉El actor ha recuperado su rol más icónico para protagonizar un emotivo anuncio relacionado con el cuidado de las personas mayores pic.twitter.com/GhrqHWiWiO — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 6, 2025

El actor, hoy de 43 años, ha mantenido una presencia pública discreta, limitada a proyectos puntuales y entrevistas ocasionales. Su regreso reciente también revive la conversación sobre su evolución personal y profesional. En diciembre de 2023, Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia se mostró sonriente, acompañado de su pareja, Brenda Song, y de sus hijos, Dakota y Carson. Las fotografías recientes lo muestran con barba, cabello claro y un estilo relajado, muy distinto a la imagen infantil que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los años 90.

Su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. En 2012 circularon fotografías que generaron rumores sobre su salud, los cuales él mismo desmintió al asegurar que no consumía sustancias nocivas y que la prensa había exagerado los hechos. Desde entonces, Culkin ha optado por mantener una vida más reservada y enfocada en su familia.

Brenda Song, su prometida, ha revelado en entrevistas que incluso ha tenido que enseñarle algunas tareas cotidianas, algo que, según ella, resulta entrañable y refleja la cercanía de su relación. La pareja se conoció en 2017 durante el rodaje de Changeland, formalizó su compromiso en 2022 y desde entonces han conformado un hogar con sus dos hijos: Dakota, nacido en 2021, y Carson, en 2022.

