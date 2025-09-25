En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Así suena 'Ru MOR', el esperado sencillo de Feid que demoró dos meses en salir

Así suena 'Ru MOR', el esperado sencillo de Feid que demoró dos meses en salir

Este sencillo del 'Ferxxo' era el más esperado de su último álbum, pues estaba incompleto y tuvo a sus fans a la espera hasta este 25 de septiembre.

Feid (3).jpg
Feid //
Foto: Universal Music
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Fue en junio de 2025 cuando de manera sorpresiva Feid estrenó su esperado álbum 'Ferxxo Vol X', el cual se componía de varias canciones que el paisa fue estrenando en los últimos dos años. Pero en este estreno una de las canciones quedó a la incógnita y confirmando que no saldría hasta septiembre.

“No, no, buenas noches, nada… me hace el favor, se parcha… estamos escuchando unas canciones muy buenas pero esta no va a salir hasta septiembre. Entonces, si la quieren escuchar, hay muchos previews en TikTok, Instagram… en todos lados. Muchas gracias. ¡Los quiero mucho!”, fueron las palabras en ese momento.

Y luego de meses de espera, finalmente, el tan esperado sencillo vio la luz y fue este jueves en que se estrenó en las principales plataformas, acompañado de un video grabado al 100 % en las calles de Medellín.

Feid (4).jpg
Feid //
Foto: Universal Music

Ahora, con el lanzamiento completo, ‘Ru MOR’ se convierte en otro clásico del reggaetón de FEID. En esta canción, Ferxxo canta sobre encuentros a medianoche, autos veloces y el deseo de superar rumores para estar con alguien que no quiere estar lejos.

La canción es una caricia al estilo clásico de Feid, que acompaña un reencuentro de más de 10 años como artista en donde ha explorado diferentes tipos de ritmo hasta convertirse en el que es actualmente en la escena urbana mundial.

Pero ya parte de su público había escuchado esta canción en los ‘Coffe Party’, por ejemplo, en Bogotá a finales de agosto de 2025. Más que simples encuentros, se han convertido en un ritual íntimo entre Feid y su comunidad. Estas reuniones espontáneas transforman mañanas comunes en celebraciones inolvidables de música y conexión real.

Esta canción marca un momento importante en su carrera y apunta a volver un éxito rápidamente en las principales lista de reproducción a nivel internacional.

