Carmen Villalobos sorprende con drástica decisión de no tener hijos

La actriz Carmen Villalobos convirtió su antiguo canal de Youtube en una plataforma para que ella y su esposo, Sebastián Caicedo, se expresen y digan lo que piensan sobre a lo que pasa a su alrededor.

Esta vez, estrenaron el primer video juntos en medio de la cuarentena, para hablar sobre un tema que muchos de sus fanáticos les han preguntado: tener hijos.

“Es muy complicado, sobre todo por lo que estamos viviendo en estos momentos. Y, de verdad, con Sebas lo hemos hablado mucho”, expresó Carmen.

La pareja, que mencionó que cerca del 50% de los seguidores tienen curiosidad por conocer si pronto van a ser padres, dejó clara la admiración que tienen por otros papás y mamás que en estos tiempos toman esa decisión.

“También, pensamos que es una responsabilidad muy grande, y no porque no seamos responsables, sino que creo que uno debe estar totalmente convencido de hacerlo y realmente no estamos al 100% convencidos de hacerlo”, agregó Villalobos.

Por ahora, Sebastián Caicedo y ella siguen disfrutando de unos meses en luna de miel, esperando que pase la cuarentena.