Blu Radio  / Entretenimiento  / Carolina Cruz protagonizó inesperado momento durante emisión en vivo de Día a Día

Carolina Cruz protagonizó inesperado momento durante emisión en vivo de Día a Día

La exreina fue ponchada por la producción justo en el instante en que se alejaba de sus compañeros para continuar comiendo.

