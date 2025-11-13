Carolina Cruz protagonizó inesperado momento durante emisión en vivo de Día a Día

En plena transmisión de Día a Día, de Caracol Televisión, dejó un curioso episodio protagonizado por Carolina Cruz, quien fue sorprendida por las cámaras mientras disfrutaba de un sándwich en plena emisión en vivo.

El clip, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, muestra a la presentadora en la cocina del set concentrada en degustar la preparación, aparentemente ajena a que ya estaban al aire. La exreina, visiblemente complacida con el sabor del bocado, fue ponchada por la producción justo en el instante en que se alejaba de sus compañeros para continuar comiendo.

Desde la sala principal, los presentadores no tardaron en reaccionar al percatarse de la escena. “Estamos al aire, guárdenos un pedacito”, comentaron entre risas mientras la cámara enfocaba a Cruz. Una de sus compañeras añadió: “Caro, mira la facha”, señalando la salsa que se le había quedado en el rostro. La presentadora, sorprendida, se limpió con una servilleta y regresó al set principal.

Carlos Calero también intervino en tono jocoso, reclamándole que no hubiera compartido. Cruz respondió llevándose los dedos a la boca y rodando los ojos, gesto que generó aún más risas entre el equipo.



Pese a la evidente sorpresa del momento, la presentadora optó por tomárselo con naturalidad. Luego pidió disculpas al aire y se sentó junto a sus compañeros con un vaso de agua mientras en el estudio continuaban las bromas.

El episodio no solo causó diversión en el set, sino también entre los televidentes, que rápidamente viralizaron el video en distintas plataformas. Aunque Cruz no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, los comentarios en redes sociales han sido de todo tipo.

“Qué bien que ya no le importe y solo disfrute”, “Tiene estilo hasta para comer”, “Ella sabe lo que es bueno”, “Con elegancia”, dicen algunos de los mensajes que circularon tras el clip, destacando la naturalidad con la que la presentadora afrontó la situación.