Cine Colombia estrena una temporada de ballet con tres grandes producciones de la Ópera de París

A partir del 15 de noviembre, los amantes del ballet en Colombia tendrán una oportunidad poco común: ver en pantalla gigante y con calidad cinematográfica tres grandes montajes de la Compañía de Ballet de la Ópera de París.

Cine Colombia y su franja Cineco Alternativo anunciaron que las funciones llegarán a 15 salas en nueve ciudades del país y se extenderán hasta el 15 de marzo de 2026.

La temporada reúne tres títulos que han dejado huella en la historia de la danza: Giselle, El Cascanueces y Le Parc. Cada uno ofrece una mirada distinta sobre el amor, la tradición y la belleza del movimiento, en interpretaciones protagonizadas por algunas de las figuras más destacadas del ballet francés.

El recorrido inicia con Giselle, una obra clave del romanticismo que mezcla tragedia, fantasía y redención. Dorothée Gilbert, una de las bailarinas más admiradas de la compañía, encarna a la joven campesina que cae en la locura tras una traición amorosa. Su interpretación ha sido elogiada por la crítica internacional por su técnica “impecable” y su sensibilidad dramática, lo que promete una experiencia conmovedora en pantalla.



La programación continúa con El Cascanueces en la versión coreográfica de Rudolf Nureyev. El clásico navideño de Tchaikovsky llega con una pareja estelar: Dorothée Gilbert y Guillaume Diop, quienes han sido aplaudidos por su fuerza escénica y precisión técnica. La producción invita a los espectadores a sumergirse en una Nochebuena llena de magia, juguetes que cobran vida y el inolvidable Reino de los Dulces.

El cierre de la temporada será Le Parc, una apuesta contemporánea creada por Angelin Preljocaj y estrenada en 1994. La obra combina música de Mozart con un lenguaje coreográfico moderno y elegante. Su escena más recordada —el beso suspendido en el aire— se ha convertido en un ícono del ballet reciente. En esta versión, Alice Renavand y Mathieu Ganio protagonizan una historia que explora el deseo y la conexión humana desde la poesía del movimiento. Según los organizadores, es una pieza que nunca antes se había proyectado en el país.

Las funciones estarán disponibles en salas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Chía y Pereira. La boletería ya está disponible en las taquillas de los teatros seleccionados y en la página oficial de Cine Colombia.