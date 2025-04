Clara Chía ya tiene canción tras rumores de separación con Piqué y no la hizo Shakira

En medio de los constantes rumores sobre una supuesta separación entre Gerard Piqué y Clara Chía, la joven catalana, conocida por mantenerse alejada del foco mediático, se ha convertido en inesperada protagonista del mundo musical. Y no, esta vez no fue Shakira quien lanzó una canción.

Todo comenzó el pasado jueves, cuando la periodista Adriana Dorronsoro afirmó en el programa español Vamos a ver que Piqué y Clara habrían puesto fin a su relación de tres años. Según sus fuentes, incluso se hablaba de la posible aparición de terceras personas en la historia. La información se viralizó rápidamente, reactivando la polémica alrededor del exfutbolista, su ruptura con Shakira y su nueva pareja, quien en su momento trabajaba en la empresa Kosmos, propiedad de la familia de Piqué.

Sin embargo, horas después, Clara Chía rompió su habitual silencio. En una breve llamada al programa TardeAR, desmintió categóricamente los rumores y aseguró que su relación con Piqué sigue firme. Desde el entorno del empresario catalán se reportó además el malestar de Piqué, quien estaría “muy enfadado” por el impacto mediático de las falsas noticias.

¿Amorío de Piqué y Clara Chía llegó a su fin? Foto: Instagram Gerard Piqué-Revista Hola

Clara Chía ya tiene canción: y no la escribió Shakira

Pero lo que más llamó la atención fue la inesperada aparición de una canción inspirada en Clara. Al estilo de la popular serie La Casa de Papel, el tema se titula “Chía ciao” y fue difundido en la cuenta de Instagram Show Flow. El estribillo, que ya circula en redes sociales y ha generado gran eco en el mundo del espectáculo, dice:

“Te lo decía no hacías caso, Clara ciao, Chía chau, Chía chau, chau, chau.Esta novela ha terminado, el karma ya los alcanzóY la Shakira va facturando, Chía chau, chau, chauY para Piqué que está escuchando, no metas cuernos por favor”.La canción, que mezcla ironía y referencias directas al triángulo amoroso que ha acaparado titulares durante meses, se suma a una saga mediática que parece no tener fin.

Por supuesto, los seguidores de la barranquillera reaccionaron ante la canción y mencionaron que la publicista merecía lo que le estaba pasando pues fue ella quien, supuestamente, se metió en una relación con hijos incluidos.

"Se llama Karma y sí existe, todos recibimos lo que damos", "el karma existe decían", "El que a hierro mata no puede morir a sombrerazos", "se juntan Cazzú, Shakira y Karol G y hacen más dinero que Elon Musk" y "Toca pasar factura", fueron algunos de los comentarios en la publicación que ya casi tiene 200.000 reproducciones.