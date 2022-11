Claudia Bahamón recuerda últimas palabras de su padre tras accidente: “Perdón, me quedé dormido”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más reconocidas en la televisión nacional e internacional. Su carisma, sencillez y belleza la han llevado a los corazones de los colombianos, pero en los últimos años no han sido fáciles para la también empresaria, pues el pasado 7 de noviembre se cumplieron tres años del fallecimiento de Germán Bahamón Vanegas, padre de la modelo.

Bahamón murió en un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 47+500, en la vía que conduce desde el sector conocido como el Bongo entre Magangué y el corregimiento El Cuatro.

Las autoridades de tránsito informaron en su momento que el padre de la presentadora se transportaba en una camioneta cuando colisionó de frente contra un camión que transportaba ganado.

Los dolorosos recuerdos llegaron a la memoria de la opita y con una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram dio cuenta de la desgarradora falta que le hace su padre.

En la publicación se ve una fotografía de Claudia abrazando a su padre, acompañado de un mensaje en el que revivió los momentos previos al accidente.

“Esta madrugada tuve la posibilidad de verme en el sueño. Viví lo que me pasa despierta muchas veces. Estaba en la autopista a una velocidad no muy alta y se me cerraron los ojos. Mi otro yo estaba viendo lo que sucedía y me decía “claudia abre los ojos que sé que sabes lo que haces y te vas a chocar. No quise abrir los ojos. Y entonces, lo predecible: me choqué, se abrieron los airbags y volé! Cumplí mi misión de ir a visitarte pues quería estar más cerca de ti”, se lee.

La presentadora cómo fueron las últimas palabras con su padre. Sus conmovedoras palabras llegaron al corazón de sus seguidores.

“Desperté y es 7 de Noviembre. Hoy tres años después aún me retumba en la cabeza la frase que le dijiste a Mateo después de tu accidente, la única llamada que pudiste hacer: “perdón, me quedé dormido. Me llamó Mateo y fue algo así: “mi papá se quedó dormido y se chocó pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: “perdón me quedé dormido”. Estas con mi mamá?”…”, contó la presentadora

“Te marqué incansablemente y te pedía a gritos “contestameeeee papiiii por favor!” … no tuve suerte.”, agregó.

Bahamón le contó a sus millones de seguidores cómo ha sido vivir sin su padre y cómo ha tratado de seguir a pesar del dolor de la pérdida.

“Cuando me preguntan: “Claudia cómo haces para manejar este dolor?” - no sé. Algunos días en calma y otros no tanto. La aceptación va y viene. Hoy está lejos, muy lejos. Y parece que ese sentir está bien también, pero rompe mal”, mencionó.

¿Cómo fue el accidente del paapá de Claudia Bahamón?

Germán Bahamón, reconocido empresario y fiel hincha de Santa Fe, el día de su accidente fue trasladado a un centro asistencial. Lo que se conoció es que tras la colisión, lo sacaron de las latas retorcidas de su vehículo y fue trasladado en ambulancia hasta el centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal médico, entró en un paro cardiorrespiratorio, y pese a las maniobras de reanimación el empresario falleció.

La publicación de la presentadora tiene más de 120.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de seguidores y varios colegas que le dejaron mensajes de apoyo y fortaleza y mucho amor.

