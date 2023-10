“De lejitos”: así suena la nueva canción de Andy Rivera junto a Luigi 21 Plus

“De Lejitos” es el nuevo sencillo de Andy Rivera , quien se unió a Luigi 21 Plus, para lanzar esta nueva producción que trae un mensaje claro y contundente, ‘mejor de lejitos para no hacernos daño, para que después no nos veamos como dos extraños’.

“Extrañaba lanzar música, sentirme más presente, está canción es la primera en la cual inicié los acordes del beat, hice todo el proceso hasta lograr llevarla a los oídos de Luigi y que él se enamorará del tema, y montara un verso matador tipo Gata oficial, este tema me encanta, es una temática diferente y con mucho sentimiento. Espero les gusteee”, manifestó en artista el artista pereirano en su canal de YouTube .

La letra de esta canción narra una historia de amor intensa pero llena de incertidumbre, donde los protagonistas sienten una fuerte atracción, pero también una necesidad de mantener la distancia. Esta canción es una composición en conjunto de Andy Rivera y Luigi 21 Plus, la producción estuvo a cargo de Franfusion.

LUIGI 21 Plus Foto: Twopress Agency

Andy se precia de ser uno de los artistas colombianos con mayor proyección a nivel internacional, uno de los preferidos a nivel nacional, uniéndose a otras leyendas del género como el puertorriqueño Luigi 21 Plus quien tiene éxitos a nivel mundial como Daga adicta, Siempre papi, Nunca impapi, o Tanto tiempo.

"De Lejitos" fusionó ritmos y estilos que combinan la voz de Andy Rivera con el estilo característico de Luigi 21 Plus . Esta producción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

