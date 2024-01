Diego Guauque recuerda cuál fue su pilar en tratamiento contra el cáncer: conmovedor mensaje

A través de un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, Diego Guauque anunció su retorno al programa Séptimo Día en el Canal Caracol, después de un año marcado por su ausencia debido al tratamiento contra el cáncer y la pausa en su labor de investigación y narración de historias impactantes para el país.

"Hace un año, me encontraba en la UCI enfrentando dos golpes duros: el diagnóstico de cáncer y la noticia de que la cirugía para extirpar el sarcoma no había tenido éxito; la cirugía había fallado. A pesar de ello, no perdí la fe, mantuve la esperanza en Dios, en mi familia y en mis médicos", expresó Guauque al inicio del video en su cuenta personal.

El periodista compartió que se sintió nervioso en lo que él llamó "el segundo tiempo de su vida" y expresó su agradecimiento al Canal Caracol por el apoyo brindado durante toda su lucha contra la enfermedad.

Tras el diagnóstico, Diego Guauque y su esposa, la también periodista Alejandra Rodríguez, decidieron afrontar juntos la enfermedad que los tomó por sorpresa. Desde el principio, tuvieron que apoyarse en la fortaleza, recibiendo el respaldo de su familia, amigos y médicos que llevaron su caso. Guauque destacó la importancia de su esposa como un pilar fundamental en su proceso de recuperación.

Diego Guauque Foto: Instagram @diego_reportero.

En una entrevista con Día a Día, compartió detalles sobre su proceso de recuperación del cáncer que le diagnosticaron hace un año. Destacó que su esposa fue un apoyo fundamental en su tratamiento, y próximamente, planean lanzar un libro en el que narrarán los pormenores de esta etapa de sus vidas.

“Creo que uno debe tener siempre esperanza, sobre todo en la adversidad. Cuando a uno le mencionan la palabra cáncer, una de las primeras cosas que cae como una roca es la tristeza, depresión y cómo hace uno para salir de ahí y salir adelante, es encontrar razón y para mí la razón es mi hija y mi esposa. Yo le decía a Dios hermanito no me vayas a sacar todavía, dame fuerzas para pelear, yo necesito estar con ella”, dijo el comunicador.

Ambos han aprendido mucho durante este desafiante proceso, y desean plasmar esas enseñanzas en un libro que están escribiendo juntos, un relato que está tomando forma casi a cuatro manos.

“Mi principal motor fue la fe, soy una mujer creyente en Dios y la virgen y siento que cuando uno se aferra a esa creencia sabe siempre que en toda oscuridad una lucecita y que uno debe caminar hacia ella y creer y entregar esa angustia”, dijo Rodríguez, por su parte.