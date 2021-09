Directamente desde Cuba, participante puso a gozar a los jurados en el diamante de La Voz Senior

Este jueves, en La Voz Senior , los nuevos participantes lograron cautivar a los televidentes en un nuevo capítulo, pues cada noche las historias cada vez son más conmovedoras.

Rosa Lina, de 66 años, oriunda de Cuba, llegó al escenario de La Voz Senior con una gran energía y derroche de talento.

Con su interpretación de la popular canción ‘Pedacito de mi vida’, de Agustín Moreno, Rosa Lina brilló en el diamante de La Voz, pero su presentación no le alcanzó para pasar a las batallas.

"No siempre se gana, pero sí se goza", dijo Rosa Lina, quien contó que lleva 30 años en Colombia y mitad de su corazón está en Cuba y la otra mitad en este país.

"Cuba me parió, Colombia es mi madre adoptiva y es la abuela de mi hijo, quien no quiera a Colombia que me la regale a mí, que de aquí no me voy para ningún lugar", agregó la artista.

A continuación, mire la presentación de Rosa Lina en La Voz Senior:

