¿Dónde ver el desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025?: hora y link de la transmisión

Entre los eventos más esperados del año están el Super Bowl, la celebración del Año Nuevo Chino, la Final de la UEFA Champions League, Miss Universo o el Victoria's Secret Fashion Show 2025. Este último se celebra hoy miércoles 15 de octubre y se transmitirá en vivo.

El Victoria's Secret Fashion Show fue creado en 1995 con el fin de comercializar los productos de la marca y darlos a conocer a nivel mundial. Para su realización, la empresa estadounidense de lencería contrata modelos, conocidas como los Ángeles, quienes desfilan con los nuevos diseños mientras están en compañía de artistas invitados.

A pesar de su gran éxito, el desfile fue cancelado en 2019 y tiempo después, en 2023, regresó como un especial en una plataforma de streaming con el nombre de 'The Tour '23' y, hasta el año pasado, volvió como uno de los eventos más exclusivos a nivel mundial.

Para este año, el Victoria's Secret Fashion Show se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre, en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York y comenzará a las 7:00 p. m. hora local de Estados Unidos.



Model Alessandra Ambrosio prepares backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2025. Foto: AFP.

Artistas invitados al Victoria's Secret Fashion Show 2025

Asimismo, la página oficial de la marca indicó cuáles son los artistas invitados para esta edición:

"Nos complace anunciar que los músicos invitados que se unirán a nuestro cartel de 2025 son: Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y TWICE".

Dicho anuncio, marcó un hito, pues por primera vez un artista colombino estará sobre la pasarela de Victoria's Secret.



¿Dónde ver el desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025?

Por medio de las redes sociales de Victoria's Secret, los interesados podrán ver el evento de hoy en vivo, el cual comenzará su transmisión desde las 6:30 p. m. hora Colombia.