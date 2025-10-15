En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Dónde ver el desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025?: hora y link de la transmisión

¿Dónde ver el desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025?: hora y link de la transmisión

El Victoria's Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre, en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York. Siga acá la transmisión en vivo.

Victoria's Secret Fashion Show.
Foto: AFP.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Entre los eventos más esperados del año están el Super Bowl, la celebración del Año Nuevo Chino, la Final de la UEFA Champions League, Miss Universo o el Victoria's Secret Fashion Show 2025. Este último se celebra hoy miércoles 15 de octubre y se transmitirá en vivo.

El Victoria's Secret Fashion Show fue creado en 1995 con el fin de comercializar los productos de la marca y darlos a conocer a nivel mundial. Para su realización, la empresa estadounidense de lencería contrata modelos, conocidas como los Ángeles, quienes desfilan con los nuevos diseños mientras están en compañía de artistas invitados.

Le puede interesar:

  1. Valentina Castro en Victoria’s Secret 2025
    Valentina Castro en Victoria’s Secret 2025
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Ella es Valentina Castro, la colombiana que brillará en desfile de Victoria’s Secret 2025

  2. Amaia Montero / La Oreja de Van Gogh
    Amaia Montero / La Oreja de Van Gogh
    Foto: AFP / X @laorejadevangogh
    Entretenimiento

    La Oreja de Van Gogh anuncia el esperado regreso de Amaia Montero: ¿polémico?

A pesar de su gran éxito, el desfile fue cancelado en 2019 y tiempo después, en 2023, regresó como un especial en una plataforma de streaming con el nombre de 'The Tour '23' y, hasta el año pasado, volvió como uno de los eventos más exclusivos a nivel mundial.

Para este año, el Victoria's Secret Fashion Show se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre, en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York y comenzará a las 7:00 p. m. hora local de Estados Unidos.

Model Alessandra Ambrosio prepares backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2025.
Model Alessandra Ambrosio prepares backstage at the Victoria's Secret Fashion Show 2025.
Foto: AFP.

Artistas invitados al Victoria's Secret Fashion Show 2025

Asimismo, la página oficial de la marca indicó cuáles son los artistas invitados para esta edición:

"Nos complace anunciar que los músicos invitados que se unirán a nuestro cartel de 2025 son: Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y TWICE".

Publicidad

Dicho anuncio, marcó un hito, pues por primera vez un artista colombino estará sobre la pasarela de Victoria's Secret.

¿Dónde ver el desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025?

Lea también:

  1. Juan Gabriel.jpg
    Juan Gabriel //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Famoso y querido cantante latinoamericano tendrá su propia serie en Netflix

Por medio de las redes sociales de Victoria's Secret, los interesados podrán ver el evento de hoy en vivo, el cual comenzará su transmisión desde las 6:30 p. m. hora Colombia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Victoria's Secret

Publicidad

Publicidad

Publicidad