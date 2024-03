Dónde ver el Vive Latino 2024: line up y más detalles del festival mexicano

Este 16 y 17 marzo estará lleno de música gracias al Vive Latino 2024, uno de los festivales musicales más importantes de México y Latinoamérica debido a la gran variedad de artistas que llegan al escenario de Ciudad México de varios géneros musicales.

El streaming incluye artistas como Belanova, Fito Paez, Panteón Rococó, Jorge Drexler, Maná, La Adictiva, Sussie 4, Junior H, Future Islands, Silvana Estrada, Semisonic, Hombres G, Rawayana, DannyLux, Las Ultrasonicas, Arroba Nat, James, Scorpions y Bad Religion son algunos de los que estarán en el escenario mexicano para vivir esta fiesta.

Durante el espectáculo en la Ciudad de México, Vive Latino recibirá a miles de aficionados a la música en el recinto del festival en persona. Además, por primera vez este año, millones de seguidores de la música de todo el mundo tendrán la oportunidad de experimentar el evento desde sus hogares en tiempo real.

¿Cómo ver el Vive Latino 2024 en Colombia?

Colombia tendrá la posibilidad de vivir el Vive Latino 2024 de forma online y gratuita, pues a través de Amazon Music y Prime podrán disfrutar de los dos días de festival. Además, durante la transmisión habrá varias entrevistas y detalles de lo que sucede en el evento.

El Vive Latino, presentado por Amazon, será transmitido en vivo y de forma exclusiva, de manera gratuita para todo el mundo a través del canal de Amazon Music en Twitch.

¿Es cómo el Estéreo Picnic?

No, el Vive Latino no es parecido en su organización al FEP, pero sí tiene similitud en términos de artistas y manejo de canciones, además de diversos géneros musicales. Por ejemplo, en 2024, el rock en español será protagonista con la llegada de Maná y Fito Paez.