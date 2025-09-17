El orgullo de Carlos Vives: 'Los Nuevos Canticuentos', nominados a los Latin Grammy 2025

El cantautor colombiano Carlos Vives felicitó este miércoles al equipo de 'Los Nuevos Canticuentos', proyecto musical y literario que dirige y que está nominado a mejor álbum de música infantil en la edición 26 de los Latin Grammy.

"Quiero felicitar a todo el equipo porque todo nació aquí, en la (escuela de música) Torre de Lata en Río Grande, allá donde están todos los maestros, donde están todos los niños (...) y a todos los que creyeron en este proyecto desde el principio y lo hicieron una realidad", expresó Vives en un mensaje en video.

El artista vallenato agradeció también a los ingenieros, productores y a los niños que participaron en el disco, y animó al público a escuchar las nuevas versiones de estas canciones que marcaron a varias generaciones en Colombia: "Felicidades, felicidades y escuchen los nuevos Canticuentos", concluyó.

'Los Nuevos Canticuentos: para los niños de ayer, de hoy y de siempre' revive el legado del disco infantil más vendido en la historia de Colombia, con voces de Juanes, Andrea Echeverri, Andrés Cepeda y Galy Galiano, entre otros, además del Coro de Riogrande y la escuela de música infantil de Vives.

La creadora original de las canciones, Marlore Anwandter, de 89 años, quien estuvo presente en la presentación del disco en abril, también celebró esta nominación.

Al recibir una llamada de Gustavo Gordillo, director general del proyecto, quien le agradeció por sus composiciones, Anwandter contestó: "Qué maravilla. No me vistas con plumas ajenas, esas son tuyas. Te felicito".

En los Latin Grammy de este año, Bad Bunny lidera las nominaciones con doce candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quien escribió el éxito de Karol G 'Si antes te hubiera conocido'.

La ceremonia se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.