Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

El tierno homenaje de Jessi Uribe y Paola Jara a su hija: "Vamos a llorar mucho"

El tierno homenaje de Jessi Uribe y Paola Jara a su hija: "Vamos a llorar mucho"

La pareja espera la llegada de Emilia, su hija, por lo que antes de su nacimiento le prepararon su primer regalo el cual compartieron con sus fans.

