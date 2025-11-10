El tierno homenaje de Jessi Uribe y Paola Jara a su hija: "Vamos a llorar mucho"

En 2022, Paola Jara y Jessi Uribe se casaron tras una relación de varios años la cual fortalecieron a través de la música, que de colegas pasaron a encontrarse el uno al otro y forjar un futuro juntos, que, según ellos, ha sido algo especial y de mucho aprendizaje tanto como cantantes como personas.

Pero lo más retador apareció meses atrás cuando se conoció que ella estaba esperando un hijo -que terminó siendo hija-. Emocionados y cerca de su nacimiento, ambos decidieron tener su primer regalo como papás y lo hicieron en lo que mejor saben hacer: cantando en una emotiva canción.

“Cuando empecé a escribir esta canción lo hice desde lo que siento. Siempre he dicho que soy talentoso para cantar, pero me encanta escribir canciones con motivos familiares: de mamá, papá, hijos… casi todas son así. Escribí mi parte y luego pensé: “Pau tiene que revisarla y poner lo que ella siente”. Siempre estamos en la misma línea de agradecer a Dios por lo que nos brinda. Ninguno imaginó estar hoy aquí, esperando a nuestra niña”, expresó Jessi Uribe en diálogo con Blu Radio sobre “Emilia”, la canción que determinaron sacar en honor a ella.

Desde el día que supieron que iban a ser papás entendieron que se sumó un motivo más para seguir destacando en la industria, a nivel local e internacional. No por nada en 2024 él apareció entre los nominados de los Premios Grammy y, ahora, en 2025, el turno fue para ella también en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana.



Paola Jara y Jessi Uribe // Foto. Instagram @paolajarapj

“Desde que supimos que venía la niña, cambió todo. Es nuestra motivación. Estamos construyendo una casa pensando en ella: las esquinas curvas, los muebles bajitos, todo gira alrededor de ella. Hasta en los viajes: cuidamos la espalda del manager, compramos los aparatos… todo es “por la niña”, añadió Jessi Uribe.

Imaginarse la reacción de su hija el día que escuche a su lado esta canción los conmueve y los motiva a que más allá un éxito, cumpla su deber: conectar con el sentido del amor y pasión de lo que significa tener una familia.

“Vamos a llorar horrible. Siento que Emilia va a tener muchos recuerdos guardados y eso me parece muy especial. Yo, por ejemplo, no tengo casi fotos o videos de cuando era niña. A veces le pregunto a mi mamá y ya no recuerda muchos detalles. En cambio, Emilia tendrá videos, fotos, canciones… puede ver cómo la esperábamos, cómo trabajábamos con ella en la barriga. Eso me llena de felicidad porque sé que lo va a disfrutar y para nosotros como papás será aún más gratificante”, manifestó Paola Jara.

El videoclip del tema fue grabado durante el baby shower de su hija y, según Paola, su intención era capturar un momento real y significativo, no una producción artística tradicional.

“Es literalmente una grabación de lo que sentimos. Queríamos que la gente viera lo que nos amamos y lo importante que es Emilia para nosotros”, explicó.

Jessi, quien recibió el baby shower como sorpresa, aseguró que todas las emociones que se ven en el video son completamente genuinas. Además, destacaron que este material se convertirá en un tesoro familiar: un registro para que Emilia pueda revivir cómo fue esperada y celebrada antes de nacer.

La pareja confirmó que está finalizando un álbum conjunto que incluirá 14 canciones: seis de ellas a dúo y ocho en solitario, cuatro para cada uno. El disco fusiona el regional colombiano con matices de ranchera y, según cuentan, está pensado para escucharse en familia y acompañar momentos especiales.