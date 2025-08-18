El video de Shakira y Antonio de la Rúa juntos, ¿volvieron?

Un video causó sensación en redes sociales por la aparición de Shakira cenando en un restaurante de San Diego, Estados Unidos, en compañía de su exnovio y antiguo mánager, Antonio de la Rúa, y sus hijos.

La imagen, captada el pasado 17 de agosto de 2025, ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa entre la pareja que sostuvo una relación de once años.

Sin embargo, a pesar del revuelo en redes sociales y la sorpresa de muchos internautas, todo parece indicar que este acercamiento no se trataría de una reconciliación amorosa, sino laboral.

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación sentimental y profesional de 11 años, desde el año 2000 hasta 2011. Durante este tiempo, Antonio de la Rúa, abogado y empresario argentino, fue una figura en la estrategia que impulsó la carrera internacional de la cantante colombiana, ayudándola a convertirse en una estrella global.

Su separación fue mediática y terminó en los tribunales. De la Rúa demandó a Shakira, reclamando el 18% de las ganancias producidas por la barranquillera hasta ese momento, bajo el argumento de que él había sido determinante para su éxito mundial. Poco después, Shakira también lo demandó por daños y perjuicios. Finalmente, la justicia falló a favor de la artista y la demanda de De la Rúa fue desestimada.

Shakira y Antonio de la Rúa.

A pesar de la conflictiva separación, los rumores de un acercamiento han estado circulando en los últimos años. La reciente cena en un "ambiente bastante tranquilo" rodeados de sus hijos ha sido el detonante de las especulaciones. No obstante, varias pistas sugieren que este vínculo es de naturaleza profesional.

Aunque algunos internautas aún especulan con una posible reconciliación sentimental tras la ruptura de Shakira con Gerard Piqué, la evidencia apunta fuertemente a un compromiso laboral.

