Entre sombras: la nueva producción de Caracol Televisión que cuenta con un elenco de sueño

Caracol Televisión estrenó la serie Entre sombras, está serie cuenta la historia de Julia y Magdalena, miembros de un grupo que se dedica a resolver los crímenes más terroríficos. Julia vive feliz con su marido y su hijo, y Magdalena busca a su padrastro, que abusó de ella cuando tan solo era una niña.

Los protagonistas de la serie Margarita Muñoz, Flora Martínez y Rodrigo Candamil, en diálogo con Casa Blu, hablaron en sobre el más reciente lanzamiento de Caracol Televisión.

“Los seres humanos, o por lo menos a un gran porcentaje, tienen ciertas deudas pendientes por saldar: ese ese amor que quisimos recuperar, esa esa oportunidad que nos quisimos dar y mucho más. El personaje Iván Guerrero es un hombre que se presenta años después para saldar una deuda del pasado, vamos a ver si lo logra y si sale indemne después del intento”, dijo Candamil.

Según Muñoz, acoplarse a cada persona es un proceso de tiempo y un poco complejo por el arduo trabajo.

“Cada personaje creo que es totalmente diferente y totalmente distinto. Yo creo que, para mí, en lo personal, Magdalena es el primero que se me se me arraiga un poco de mi vida cotidiana. En mi personalidad se refleja y me gusta, me gusta esta mujer fuerte, decidida y sin mucho miedo ante la vida”, recalcó Muñoz.

Además, Martínez confesó que a la serie le está yendo muy bien debido a los diferentes canales de streaming. En Colombia es una de las producciones más vistas.

“Lo que está viviendo la televisión en cuanto a que las audiencias han mejorado mucho. Eso gracias a que los públicos tienen acceso a diferentes clases de contenido por las plataformas de streaming por la variedad de series”, aseveró Martínez.