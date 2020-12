“Es demasiado grande”: Manuela Gómez confesó que no le gusta su cola

A través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Manuela Gómez respondió algunas peguntas de sus seguidores, quienes estaban interesados en saber sobre su vida íntima.

Unas de las respuestas que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue la confesión que hizo la empresaria respecto a su cuerpo, pues dijo que no le gustaba el tamaño de su cola.

“Odio mi cola porque es demasiado grande, pero esos son biopolímeros , entonces lo que está quieto se deja quieto, mientras no me molesten. Por mi me la quitaría mañana mismo”, comentó.

Además, resaltó que ya se encuentra mejor después de haber sufrido problemas de salud a causa de sus adicciones.

Vea la publicación aquí: