¿Esperanza Gómez no va más en la pornografía? Esto dijo la colombiana

Esperanza Gómez puso fin a los rumores en torno a su retiro de la industria pornográfica y aseguró que, pese a que lleva tres años sin filmar una película XXX, espera volver a hacerlo a finales de este año.



“Que la gente no crea que Esperanza se retiró de la pornografía, eso no es verdad”, dijo de manera contundente.



La caldense además habló del nuevo proyecto que lanzó junto a Sony Music en el que busca, entre otras cosas, cautivar al público femenino a través de 15 capítulos en YouTube en los que trata de despejar dudas de las mujeres con respecto al sexo.



“Yo no soy pornografía solamente. Esperanza Gómez tiene muchas otras cosas que contar y mostrar, pero no siempre me tengo que quitar la ropa”, dijo Esperanza en diálogo con Caracol Televisión.



Vea la entrevista aquí .