En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras problemas de seguridad, en La Ceja construirán institución universitaria en antigua cárcel

Tras problemas de seguridad, en La Ceja construirán institución universitaria en antigua cárcel

La alcaldía indicó que allí hubo motines, intentos de fuga, disparos y la presencia de actividades de prostitución en sus alrededores, tras albergar unos 230 privados de la libertad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad