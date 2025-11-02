En vivo
En Caucasia y La Ceja capturaron a dos abusadores sexuales de menores de edad

En uno de los casos, una niña era accedida carnalmente por su padrastro cuando la madre de la menor no estaba en la casa.

Abusadores de menores de edad en Antioquia
Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

En la búsqueda de luchar de manera frontal contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Antioquia logró dos capturas en las últimas horas por delitos sexuales contra menores de edad.

El primer caso ocurrió en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, en donde las autoridades lograron capturar mediante una orden judicial a un hombre de 38 años señalado del delito de acceso carnal abusivo contra una menor de edad.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, mencionó que las labores de investigación, con ayuda con la información suministrada por la madre de la menor, han permitido establecer los abusos de los que era víctima la niña de 14 años.

"El padrastro abusaba de la víctima cada vez que se encontraba a solas en la residencia. Gracias a la denuncia oportuna de su señora madre, permitió avanzar en el proceso judicial en su contra", aseguró el uniformado.

Pero no fue el único caso que dieron a conocer las autoridades en las últimas horas, ya que en el municipio de La Ceja fue capturado un hombre de 20 años que vivía con su prima, quien tiene una hija menor de edad que era abusada sexualmente cuando la madre se iba de la vivienda.

La Policía Antioquia informó que ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a la vez que indicó que seguirán con las labores de protección a los menores de edad desplegando acciones investigativas y operativas que permitan mitigar los delitos sexuales.

