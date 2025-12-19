En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Consejo Académico de la UdeA mostró preocupación por carta del Ministerio: "genera clima de zozobra"

Consejo Académico de la UdeA mostró preocupación por carta del Ministerio: "genera clima de zozobra"

Aclaran que la inspectora del Gobierno nacional tuvo acceso a la información y que los señalamientos pueden afectar la estabilidad institucional. Piden concertación para enfrentar crisis financiera.

