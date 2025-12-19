Consejo Académico de la UdeA mostró preocupación por carta del Ministerio: "genera clima de zozobra"

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia expresó su preocupación por el tono y el alcance de un oficio enviado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se hacen observaciones sobre la situación administrativa y financiera de la institución y se deja abierta la posibilidad de sanciones.

El pronunciamiento se dio tras una sesión extraordinaria realizada el 15 de diciembre, convocada para analizar la comunicación remitida por esta cartera del Gobierno nacional a la rectoría el 12 del mismo mes.

Uno de los primeros reparos del Consejo tiene que ver con la insinuación de que la Universidad no habría entregado información completa a la inspectora in situ designada por el Ministerio, pues según la corporación, existen informes de la Oficina de Auditoría Institucional y de la Secretaría del Consejo que demuestran que la información fue suministrada de manera oportuna y completa, y reiteraron que estos datos deben ser consultados por los canales institucionales para garantizar su confiabilidad.

De hecho, el rector John Jairo Arboleda había manifestado estar sorprendido con esta insinuación.



"Es algo que nos sorprende, porque desde el principio nosotros nos reunimos con la señora inspectora y decidimos un puente de comunicación, que era la Secretaría General, que nosotros podemos hacer todos los esfuerzos desde esta institución, pero no vamos a lograr resolver el tema estructural. El tema estructural se resuelve así. Ese es el agradecimiento que tenemos para el Congreso de la República", indicó.

El Consejo también alertó sobre los posibles efectos de las medidas sugeridas por el Ministerio en materia de contratación, explicando que parte del personal de apoyo en facultades, escuelas e institutos se vinculan con recursos propios y fondos especiales, no con el presupuesto general, por lo que suspender estas contrataciones pondría en riesgo la capacidad operativa, la gestión de recursos y procesos misionales.

También la institución señaló que cumplió con el plazo del Ministerio para dar respuesta a sus requerimientos y que lo hizo con los anexos que fueron solicitados.

Publicidad

En cuanto a los planes de reducción y contención del gasto y de saneamiento financiero, recordaron que ya fueron entregados al Ministerio y pidieron que su aplicación sea gradual. A su juicio, una implementación apresurada podría afectar a amplios sectores de la comunidad universitaria y la calidad académica y administrativa.

Finalmente, en este comunicado rechazaron los señalamientos sobre dificultades en la aprobación del presupuesto de 2026, el cual tuvo aval el pasado 16 de diciembre por el Consejo Superior, y defendieron el carácter deliberativo y democrático de ese proceso. El Consejo pidió diálogo y unión de esfuerzos para superar la crisis sin generar un clima de zozobra.

