Estas son las tres mejores películas para ver en Halloween en Colombia, según IA

Halloween es una de las épocas favoritas de miles de personas en el mundo en donde el terror se vuelve protagonista y, sin duda, uno de los planes favoritos de muchos es quedarse en casa disfrutando de la temporada a través de plataformas de streaming viendo series y películas, pero, según ChatGPT, IA de OpenAI, existen tres en especial con son las mejores para ver en octubre:



Halloween, El Conjuro y Hereditary

Estas son las tres mejores películas de Halloween

Halloween

Un clásico indiscutible del género slasher. La historia sigue a Michael Myers, un asesino que escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su pueblo para desatar el terror en la noche de Halloween. Su atmósfera tensa y la banda sonora inolvidable de Carpenter convirtieron esta cinta en una obra de culto que marcó a generaciones.

El Conjuro

Basada en hechos reales, narra uno de los casos más aterradores de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Con un equilibrio perfecto entre historia, suspenso y sustos, esta película revitalizó el cine de terror contemporáneo y dio inicio a un exitoso universo cinematográfico.

Hereditary

Considerada una de las obras maestras del terror psicológico moderno, explora los oscuros secretos familiares tras la muerte de una abuela. Su atmósfera inquietante y la actuación de Toni Collette convierten esta cinta en una experiencia angustiante y perturbadora que deja huella.

¿Qué otras películas se pueden ver en Halloween? Nombres y plataformas

Disney +:



Abracadabra Escalofríos Colección Tim Burton Zombies 4: El origen de los vampiros Depredador: La Presa La Primera Profecía El Menú Canina American Horror Stories

Netflix



Su casa (His House) El juego de Gerald (Gerald’s Game) Cam La perfección (The Perfection) It Follows La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House) Misa de medianoche (Midnight Mass) Ju-On: Orígenes Marianne Monstruos de Cracovia (Cracow Monsters)

HBO Max

