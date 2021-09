FIFA 22: Electronic Arts presentó la lista de canciones que se podrán escuchar dentro del videojuego

Se acerca el lanzamiento de FIFA 22 y cada vez se van conociendo más detalles de la entrega anual del videojuego de EA Sports.

Esta vez se conoció una de sus facetas más características que es la música, puesto que cada año se reúne una selección de canciones del todo el mundo para poder formar el soundtrack del videojuego. Según EA Sports, la lista de canciones de esta entrega es la más grande de toda la franquicia porque con 52 nuevas pistas, alcanza un total de 122 temas que representan a 27 naciones.

En la lista de reproducción se encuentran canciones como: ‘Seguimos’ del rapero catalán Morad, 'The Darkness That You Fear' el dúo electrónico británico The Chemichal Brothers y también 'Good Girls' de CHVRCHES, un grupo que también ha dejado que su música acompañe otros videojuegos, aparte que ya ha aparecido en FIFA en el año 2014.

Otros artistas que también estarán dentro del videjuego son: Inhaler, Girl in Red, Little Simz, My Morning Jacket, Polo & Pan, Sam Fender, Caribou, John Newman, Skepta, AJ Tracey, Amber Mark, Preditah y hasta Lorde y Run The Jewels aparecen con el remix de 'Supercut'.

El 1 de octubre FIFA 22 llegará a PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC, Switch y Stadia pero con nuevas características entre las plataformas. Las consolas de nueva generación incluirán su innovadora tecnología Hypermotion con más de 4000 nuevas animaciones que están tomadas por capturas de movimiento.

Publicidad

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: