‘Gafas negras’, la nueva canción de J Balvin y Maluma: esta es la letra completa

J Balvin y Maluma estrenaron su nueva colaboración titulada 'Gafas Negras'. La canción, que forma parte del último álbum de estudio de Maluma, 'Don Juan', ha generado un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas.

La canción, que ha sido tendencia en las redes sociales desde su lanzamiento, promete convertirse en otro éxito en la prolífica carrera de ambos intérpretes. Los fanáticos, ávidos por conocer la letra completa de esta nueva canción, ya están buscando cada verso y ritmo de 'Gafas Negras' para aprenderla de memoria.

Maluma, cuyo álbum 'Don Juan' ha sido nominado al Grammy anglo en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, se encuentra liderando las nominaciones con un total de 14 menciones. Entre las nominaciones se incluyen categorías como Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Colaboración "Crossover" del Año y Artista Pop Masculino del Año.

Esta es la letra completa de 'Gafas negras'

Gafas negra' pa' que no se vea la nota

Viendo como to' los culo' aquí rebotan (rebotan)

La disco oscura, me siento que estamo' en Gotham (Gotham, Gotham)

Si tiene novio esta noche ella lo bota, yeah (wuh)

Vamo' a ver cómo resolvemo' (resolvemo')

De ese cuerpo estoy pega'o como Venom (Venom, Venom)

Pero tranqui, tranquila, que estamo' melo'

La disco la cerramo', fumando y bellaqueando

Es que las babie' vinieron a perrear

Y las que trajeron gato que lo suelten un rato

Tranquilos, que es para un perreo na' má'

Perreando

Maluma, ba-ba-baby, yeah

Entramo' a la disco normal

Sabe que la vo'a romper sin entrar

Hasta dormido no paro 'e facturar, sí

Ese culito a cualquiera pone a orar, ey

Pero en la mía, mala mía

Ese cuerpito lo tiene al día

A ti te rezo, Ave María

En ti confío, como un mesías

Si quiere' te compro guaro

To' mis carro' tienen aro'

La cuenta 'e banco es un descaro

La baby quiere, quiere to' caro

A vece' me busca y yo no le paro

Ayer borramo' cassette

Doce babie' en el jet

Tengo videíto' que subiste al internet

Terminamo' aquí y formamos un get

Siempre te busco, avisa cuando esté'

Tranquila

No me molesta si se besa con la amiga

El party lo seguimos hasta el otro día (yeah)

Aquí adentro me quedo con la bandida

La disco la cerramo', fumando y bellaqueando (ah) (wuh)

Es que las babie' vinieron a perrear

Y las que trajeron gato que lo suelten un rato

Tranquilos, que es para un perreo na' má'

(Yo, leggo)

Lo doy con el palo, como Alexis y Fido te vo'a dar

A ese culo le vo'a colaborar

La baby es gángster, también le gusta frontear

Y en la casa ya no va a quedarse (no), no

Esto no es pa' enamorarse

De ti no creo que me canse (ey)

Le tiran y no tienen chance (no, no)

Ese culo es mío, parce, yeah-yeah

Tranquila

No me molesta si te besa' con la amiga

El party lo seguimo' hasta el otro día

Aquí adentro me quedo con la bandida

Perreando

Duro, duro, duro

Duro, duro, duro

Duro, duro, duro, duro

J Balvin, man

Latino gang, gang (jaja)

Maluma

Yeah, Don Juan

Don Juan, Juan

Leggo, eoh

Medallo en el mapa, sí sabe' (yeah)

MadMusick, yeah-yeah-yeah

Sonríe

Leggo