Influencer española reveló la desastrosa cita que tuvo con Piqué: “No me transmite confianza"

La famosa influencer española Nadia Jémez arremetió contra el famoso futbolista Gerard Piqué y reveló detalles de una cita desastrosa que tuvieron en el pasado cuando se conocieron. Según Jémez, influencer conocida por su estilo de vida lujoso y sus seguidores en redes sociales, desde que conoció al español no le transmitió confianza y, en su salida, no se comportó como un caballero.

La influencer sorprendió a todos al hablar sin filtros sobre su encuentro con el defensor del Barcelona. Según Jémez, la cita no cumplió en absoluto con sus expectativas y no logró transmitirle ninguna confianza.

“Yo dije en otra ocasión que Piqué me caía regular. No me cae mal, pero es una persona que no me transmite confianza”, dijo al inicio cuando se refirió a Piqué.

Además, Nadia Jémez relató que la cita tuvo lugar en un exclusivo restaurante de la ciudad condal. Sin embargo, desde el primer momento, la influencer aseguró que la conversación se tornó incómoda y poco interesante.

Publicidad

La influencer también reveló que el famoso futbolista hizo gala de un comportamiento poco caballeroso durante la cita.

“Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la diagonal. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue reclamarle, a lo que Piqué se molestó”, añadió la influencer.

Por otra parte, la influencer española Nadia Jémez aprovechó su video para arremeter contra el español y apoyar a Shakira, ya que, según ella, una persona que abandone a su familia y a sus hijos para irse con una jovencita no le inspira confianza a nadie.

Publicidad

“Una vergüenza. Me hizo pasar vergüenza. No es una persona que me inspire confianza, creo que es la primera y la última vez que me he visto con esta persona. Una persona que deja a sus hijos y su familia por una jovencita no genera confianza”, arremetió contra Piqué.

Estoy llorando con la de mierda que le acaba de tirar Nadia Jemez a Piqué jsjsjsksk pic.twitter.com/d7gKMWACzu — Sayfer (@Saaayfer) June 6, 2023

Las declaraciones de Jémez, de inmediato, generaron un gran revuelo en las redes sociales, con numerosos comentarios y reacciones divididas. Mientras algunos apoyan a la influencer y aplauden su valentía por contar su experiencia, otros defienden a Piqué y argumentan que la versión de Jémez puede estar sesgada o ser exagerada.

Sale a la luz viejo trino que mostraría la rivalidad que tendrían Piqué y Hamilton

En redes sociales volvió a ser viral el exfutbolista Gerard Piqué luego de que saliera a la luz un antiguo trino en el que menciona a Lewis Hamilton, el famoso piloto de Fórmula 1 y supuesto pretendiente de la cantante Shakira.

Publicidad

El trino, de inmediato, desencadenó una serie de especulaciones sobre una posible rivalidad entre Piqué y Hamilton, pues dejó a los seguidores de la pareja de famosos preguntándose si Shakira estaba al tanto de esta situación y si, en realidad, la supuesta relación que estaría formando por el británico sería para darles celos al español.

“¡HAMILTON FUERA! ¡Alonso está volando ahora!”, fue el trino que publicó Piqué y que desató intriga en los fanáticos de Piqué y Shakira.

Las especulaciones sobre una posible rivalidad entre Piqué y Hamilton no son nuevas, pues medios españoles afirman que el exjugador del Barcelona y el piloto de la Fórmula 1 se conocían desde que el español y Shakira eran pareja.

Publicidad

Le puede interesar: