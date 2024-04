J Balvin capta supuesto ovni en movimiento con su celular: todo quedó en video

Un hecho inédito se viralizó este jueves, 11 de abril, en redes sociales, cuando el cantante colombiano J Balvin compartió el avistamiento de un supuesto ovni en el cielo, que, según el artista, lo dejó sin palabras porque nunca había tenido la oportunidad de presenciar algo así.

"No tengo cómo explicar qué put* es esto, pero siempre he creído que hay vida en otro planetas esta vaina no era un avión ni nada que haya visto antes", dijo el cantante en su cuenta de Instagram, que, de inmediato, recibió miles de comentarios por parte de sus seguidores que no podían creer eso que vivió.

En el video se ve un supuesto ovni, de forma triangular, a lejos en el cielo. Cuando lo comienzan a grabar parece que se mueve en su propio eje y, posteriormente, desaparece rápidamente del aire una velocidad inexplicable.

"No puedo creer que esa chimba esté ahí. Veálo, véalo (...) Mira que si lo tomás desde el celular. Niño, esos son extraterrestres y no son Wison y Yandel. Ya eso se dejó venir y somos muy de buena de poder ver esa vuelta", manifestó el cantante colombiano mientras observaba el suceso.

Asimismo, sus amigos, también sorprendidos comienzan a decir que nunca habían visto algo así y comienzan a grabar todo lo que está sucediendo: "La gente ahí jugando como si nada", dijo uno.

Sin embargo, en redes sociales, algunos creen que esto se trataría de un video falso del colombia e incluso se especula la posibilidad de que se trate de una publicidad para alguna colaboración o álbum, incluso, han enlazado a Wisin y Yandel con J Balvin, en especial por los que dijo durante el video.

"No hay nada mejor que tres paisas narrando un avistamiento"; "El regreso de Wisin y Yandel. El que entendió entendió"; "o creo que ellos tienen vergüenza de nosotros", dijeron algunos de sus seguidores en comentarios.