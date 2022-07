James Rodríguez prendió las redes con candente foto: “¿Quién pidió pollo doradito?”

James Rodríguez dio de qué hablar este fin de semana y no por su destreza en la cancha, el volante de la Selección Colombia dejó en shock a sus fans al publicar una foto donde mostró lo bien trabajado que tienen su cuerpo.

El futbolista subió a su cuenta de Instagram una foto con solo una pantaloneta. Lo que llamó más la atención de sus seguidoras fue su perfecto abdomen que recibió miles de elogios, hasta su mamá, Pilar Rubio, se vio tentada a comentar.

La candente publicación generó reacciones y como era evidente llenó su post de elogios, bastantes comentarios subidos de tono e incluso mensajes de varios futbolistas.

“¿Quién pidió pollo doradito?” o “Esta noche es mi cumpleaños” ,fueron las frases que llenaron la publicación que alcanzó más de 500.000 ‘Me Gusta’.

En lo deportivo no le va muy bien al cucuteño, pues no ha tenido muchos minutos con su equipo el Al- Rayyan de Qatar y desde hace varios meses se rumora su salida. Por lo pronto no hay nada concreto y el talentoso mediocampista que parece no afanarse por su futuro.

