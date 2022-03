Jhonny Rivera se estrelló en la moto que acaba de comprar por casi 90 millones de pesos

El pasado 23 de febrero, el cantante Jhonny Rivera compartió en sus redes sociales el regalo que se dio él mismo de cumpleaños, una moto Ducati Multistrada V2S la cual tiene un precio de 87,9 millones de pesos aproximadamente.

Con mucha emoción narró que es una persona aficionada a las motos, un motero, por lo que tener un vehículo con estas características era un sueño para el. Sin embargo por culpa de una imprudencia ya vivió su primer accidente.

Según relató el cantante de música popular, después de recibirla en Bogotá y viajando a Pereira tuvo un accidente en el que su moto de lujo; sufrió el primer daño.

A través de historias de Instagram, Jhony explicó que en la vía había un reductor de velocidad, un policía acostado, sin embargo, como su nueva moto cuenta con un buen sistema de amortiguación, no frenó.

Frente a él iba un carro en dicha vía de ingreso a la ciudad de Pereira, por lo que decidió cambiar de carril, pero el carro iba a girar y también se cruzo, lo que provocó que Jhonny lo chocara por detrás.

En los videos compartidos por el artista se ve que el rin delantero quedó afectado, pero por fortuna no pasó a mayores y solo esta parte de la moto se averió. Además, Jhonny no sufrió ningún daño físico, únicamente tiene dolor en una de sus ingles, la cual al parecer se desgarró tratando que no se cayera la moto.

