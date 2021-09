Johana Bahamón posó con Andrés Cabas y envió emotivo mensaje dedicado a las exparejas

La actriz Johanna Bahamón volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales por el emotivo mensaje que compartió sobre los ex y sus fotos con el papá de su hijo, Andrés Cabas.

Los fanáticos de la actriz halagan su relación con su exesposo, con quien tiene un hijo, pues siempre han demostrado ser buenos amigos a pesar de que hace 12 años terminaron su matrimonio.

"Queridos ex esposos: en este mes de amor y amistad quiero invitarlos a que se acuerden de las cosas que los enamoraron y no de las que los desenamoraron de sus ex parejas, así podrán tener una relación más real, sana y sobre todo basada en el perdón y el amor", dice parte del mensaje.

Cómo era de esperarse, los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar, pues muchos aplaudieron su relación con su ex y admiran lo que han logrado construir como amigos.

“Cómo no admirarla”, “eres un ejemplo a seguir”, “qué mujer”, “qué reflexión tan maravillosa”, son algunos de los mensajes de los fanáticos de la pareja.

En esta entrevista con mi exesposo podrán saber algunas de las razones por las cuales pudimos ser y seguir siendo amigos desde hace 12 años cuando nos separamos. Agregó en el mensaje

Por su parte, el cantante Andrés Cabas agradeció a la revista por esta entrevista y por "regar este lindo mensaje de el amor de otra manera cuando hubo mucho amor", algo que, según él, la mayoría de ex que conoce necesitan urgentemente.