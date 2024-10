¿Justin Bieber lanzará canción con artista colombiano? Esto es lo que se sabe

Para nadie es un secreto que la industria musical en Colombia vive su mejor momento. Muchos ven a Medellín como capital del reguetón hispano, dicho por artistas como Myke Towers, Nicki Nicole o Nicky Jam, que apoyan la fuerza que ha tomado el país en este género a nivel mundial gracias a artistas como Feid, Maluma, J Balvin o Karol G.

Pero es que, además, llega una nueva generación como Blessd o Ryan Castro para ocupar un sitio especial en toda esta ola urbana latinoamericana, dando saltos agigantados en muy poco tiempo. Otro caso es el de Kapo, quien en pocos meses llegó hasta España y, ahora, se prepara para lanzar un supuesto sencillo al lado de la leyenda pop Justin Bieber.

Y sí. Durante un programa en España el colombiano lanzó la bomba y confirmó que llega el remix de ‘UWAIE’ al lado del estadounidense, que, para sorpresa, fue el propio artista el que le pidió colaborar en esta canción.

“Le gustó, le gustó la música. Apareció de un momento a otro. Dio un like. ¿Y yo, quién? Cuando me meto al perfil porque pensé que era uno falso o de fanático. Yo entro al perfil y veo que es real y cuando entro a los mensajes veo toda la chorrera que le he enviado. Y por acá: ‘Hi brotha’”, contó sobre el primer contacto con Justin Bieber.

"Es falso", desmienten la bomba

Por desgracia, esto solo sería una noticia falsa por parte del programa debido a que tienen una sección en donde lanzan información errada buscando cuántas personas podrían caer en ello.

Incluso, Blu Radio contactó al equipo de prensa del propio artista y confirmó que, efectivamente, todo se trató de un montaje. Pero sí se habló de la canción que tendría cerca con Feid, que llevaría de nombre ‘APDM’ que apunta a ser un éxito internacional al nivel UWAIE y Ohnana.