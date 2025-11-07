Karol G, Feid, Andrés Cepeda y los colombianos nominados en los Grammys 2026

Al fin se conoció la lista de los Premios Grammys 2026, que reconocen los mejores de la industria musical en todo el mundo; por supuesto, la felicidad para Colombia apareció cuando se confirmó que en esta edición habrá participación nacional de varias artistas que estarán en esta importante gala como parte de las nominaciones.

Grammy Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los colombianos nominados a los Premios Grammys 2026?

Karol G con ‘Tropicoqueta’ en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino. J Balvin con ‘Mixteip’ en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana. Feid con ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana. Andrés Cepeda con ‘Bogotá (DELUXE)’ en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino. Paola Jara con ‘Sin Rodeos’ en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana. Astropical (Bomba Estéreo, Rawayana) con ‘Astropical) en la categoría Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino. Grupo Niche con ‘Clásicos 1.0’ en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino. Aterciopelados con ‘Genes Rebeldes’ en la categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino.

Estos son los colombianos destacados en los Premios Grammys 2026

Feid: Salomón Villada Hoyos, conocido también como Ferxxo, construyó su álbum de VOL X por cuenta propia, creando las letras, beats y ritmos por su cuenta sin ayuda de producción por varios años. Un reconocimiento a su esfuerzo durante tanto trabajo de su parte.

Feid en México // Foto: Universal Music

Paola Jara: la artista se convierte en la primera mujer colombiana en hacer parte de esta categoría, marcando un hito importante para la historia de género. Cabe recordar que, en 2024, fue su pareja, Jessi Uribe, el que hizo parte de este listado.

Paola Jara // Foto: suministarda

Andrés Cepeda: usando su ritmo y en un homenaje a Bogotá, este ‘rolo’ se metió en una de las listas más prestigiosas de la industria musical. Un viaje sonoro en donde exploró todas sus raíces.



Andrés Cepeda // Foto: AFP

J Balvin: el paisa regresó con toda en su romántico 'Mixteip', que trajo de vuelta ritmos del pasado del género urbano y destacó todo su legado musical al lado de grandes colaboraciones.