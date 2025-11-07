Karol G, Feid, Andrés Cepeda y los colombianos nominados en los Grammys 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Al fin se conoció la lista de los Premios Grammys 2026, que reconocen los mejores de la industria musical en todo el mundo; por supuesto, la felicidad para Colombia apareció cuando se confirmó que en esta edición habrá participación nacional de varias artistas que estarán en esta importante gala como parte de las nominaciones.
Feid: Salomón Villada Hoyos, conocido también como Ferxxo, construyó su álbum de VOL X por cuenta propia, creando las letras, beats y ritmos por su cuenta sin ayuda de producción por varios años. Un reconocimiento a su esfuerzo durante tanto trabajo de su parte.
Paola Jara: la artista se convierte en la primera mujer colombiana en hacer parte de esta categoría, marcando un hito importante para la historia de género. Cabe recordar que, en 2024, fue su pareja, Jessi Uribe, el que hizo parte de este listado.
Andrés Cepeda: usando su ritmo y en un homenaje a Bogotá, este ‘rolo’ se metió en una de las listas más prestigiosas de la industria musical. Un viaje sonoro en donde exploró todas sus raíces.
J Balvin: el paisa regresó con toda en su romántico 'Mixteip', que trajo de vuelta ritmos del pasado del género urbano y destacó todo su legado musical al lado de grandes colaboraciones.