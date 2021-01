Kim Cattrall no se quedó callada y habló de su ausencia en ‘Sex and the City’

‘And Just Like That’ es el título de esta nueva temporada de 'Sex and the City' que no contará con la participación de la actriz que le dio vida al particular personaje de Samantha Jones.

Aunque solo se trata de una pequeña interacción en redes sociales a favor de un comentario de un internauta que menciona que, aunque le gusta la serie y le entristece que Samantha no regrese, aplaude la decisión de Kim Cattrall; el hecho de que la actriz reaccionara a esta publicación ha generado revuelo.

Recordemos que Kim en ocasiones anteriores ha manifestado su deseo de dejar este personaje en el pasado.

Por su parte, HBO Max no ha dado a conocer una explicación concreta sobre esta decisión, pero se teme que esto sea el resultado de los enfrentamientos en público que sostiene desde hace varios años con Sarah Jessica Parker.

Se sabe que ‘And Just Like That’ será una temporada de diez episodios de media hora de duración cada uno y comenzará a rodarse en Nueva York a finales de primavera. La famosa serie que cuenta ya con varias temporadas tiene tres Globos de Oro y un Emmy en la categoría de mejor serie de comedia o musical.