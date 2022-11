La emotiva llamada del príncipe Harry a su exnovia antes de la Boda Real

La información la reveló un asistente que pidió no ser identificado, según el medio de comunicación.

Vea también: Sobrinos de Lady Di provocan suspiros en la boda real y son los solteros más cotizados

Publicidad

"Fue su última llamada, una despedida en la que ambos reconocieron que Harry había pasado la página", dijo la fuente.

Además, contó que “Chelsy estaba tan sensible por la situación que la llevó hasta las lágrimas y casi no asiste a la boda. Finalmente fue y le prometió a Harry que no irrumpiría en la fiesta privada", reseña Vanity Fair.

El príncipe Enrique y Meghan Markle comenzaron su nueva vida después de una boda espectacular e innovadora en Windsor el sábado.

El príncipe y la exactriz estadounidense se dieron el sí quiero el sábado en la iglesia de San Jorge del castillo de Windsor, durante una ceremonia que combinó el esplendor de la monarquía británica con aportes de la cultura afroamericana, lo cual fue celebrado por la prensa como un "triunfo".

Publicidad

Meghan, una joven divorciada de 36 años, se ha convertido en el primer miembro de la familia real británica con un padre blanco y una madre negra, al unirse con el hijo menor de la princesa Diana, de 33 años.

La pareja fue aclamada por más de 100.000 personas, muchos de ellos turistas extranjeros, que se desplazaron hasta Windsor, ciudad ubicada a unos treinta kilómetros al oeste de Londres.