La enfermedad que tiene a Shakira en el hospital: "Me encuentro en una batalla muy dura"

La cantante colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia en Lima, Perú, durante la madrugada de este domingo 16 de febrero, lo que la obligó a cancelar su concierto programado en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'.

Los más desconcertados, por supuesto, son los miles de fanáticos pues la cancelación del concierto, debido a problemas de salud, dejó a los seguidores preocupados. La barranquillera tenía programada su presentación en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial, pero el espectáculo no se llevará a cabo.

¿Por qué Shakira fue hospitalizada?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la artista reveló que acudió a urgencias debido a un fuerte cuadro abdominal. Los médicos determinaron que no estaba en condiciones de presentarse ante su público peruano.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche."

Comunicado de Shakira sobre su salud. Foto: @shakira.

La noticia generó gran preocupación entre sus fanáticos, quienes rápidamente viralizaron el comunicado en redes sociales. La cantante aseguró que su equipo ya está trabajando en una nueva fecha para reprogramar el concierto en Lima.

Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes se leyó en el comunicado de Shakira.

Preocupación por su estado de salud

Este contratiempo recordó a muchos seguidores un episodio similar que Shakira vivió en 2017, cuando se vio obligada a cancelar su gira El Dorado World Tour debido a una hemorragia en las cuerdas vocales.

En aquel entonces, la artista explicó que había sufrido una ruptura en un vaso sanguíneo de su cuerda vocal derecha, lo que la dejó sin poder cantar durante meses.

"Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", escribió en su momento.

Sin embargo, tras meses de tratamiento y reposo absoluto, logró recuperar su voz y reanudar la gira en 2018, incluyendo sus esperados conciertos en Colombia.

¿Cómo afecta esto a su gira mundial?

Por ahora, Shakira sigue hospitalizada en observación, mientras su equipo y los organizadores del evento coordinan la reprogramación de su presentación en Lima.

Los conciertos en otros países, incluyendo los de Colombia, siguen en pie, aunque ya se ha realizado una modificación en Medellín, donde el show fue reprogramado del 23 al 24 de febrero.

Sus seguidores esperan que la barranquillera pueda recuperarse pronto y continuar con su gira, la cual marca su regreso a los escenarios tras varios años de ausencia.