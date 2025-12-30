La reacción de Bizarrap a la controvertida canción La Quemona

El reconocido productor argentino Bizarrap se ha convertido en tendencia tras conocerse su reacción al escuchar La Quemona, un clásico de reguetón que generó mucha controversia en años pasados.

El momento, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ocurrió durante una transmisión en vivo junto al streamer argentino DavooXeneize, quien fue la persona que lo puso a escuchar el icónico tema.

Lo que inicialmente comenzó como una broma por parte del streamer terminó siendo uno de los segmentos más comentados y compartidos del stream. Al ser sorprendido con la propuesta de escuchar el tema, Bizarrap no solo aceptó el reto, sino que elogió abiertamente la composición.

Mientras escuchaba los primeros acordes, el productor cuestionó las risas de su compañero afirmando: "¿Por qué te reís? Está espectacular, es viejo".



La energía del tema musical, que llegó a oídos del productor gracias a la intervención del streamer, mantuvo cautivado al artista durante toda la reproducción. Al alcanzar el punto de mayor intensidad de la canción, Bizarrap mostró su total aprobación.

“Es una bomba, es un infierno este tema”.

Esta inesperada validación por parte de uno de los productores más influyentes de la escena urbana actual ha dado un nuevo aire de popularidad al "clásico musical".

Vea la reacción en video: