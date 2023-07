Lady Gaga explotó contra los jurados de Yo Me Llamo por no aceptarla: “Se van a arrepentir”

En el segundo capítulo de Yo Me Llamo , uno de los programa más vistos en Colombia, fueron varios los imitadores que se presentaron con el fin de ser admitidos por los jurados y mejorar sus habilidades en la escuela.

Son varios los imitadores de artistas reconocidos a nivel mundial los que se presentan. Los jurados, por su parte, hacen la tarea de buscar a los dobles perfectos. Una de las presentaciones que más impactó a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno fue la de Lady Gaga.

La imitadora de Lady Gaga entró al escenario con una presentación impecable, pero fue su voz la que no terminó de convencer a los jurados de Yo Me Llamo, por lo que no la aceptaron. La decisión no cayó muy bien a la participante y aseguró que no se iría sin un sí.

“Yo estoy segura que puedo, estoy lista y preparada. Llevo toda mi vida luchando por esto, nadie creyó en mí, ni mi familia y no me importó y acá estoy y lo voy hacer. No me bajo de este escenario hasta que ustedes me den un sí, me tendrán que bajar”, comentó la imitadora de Lady Gaga al ver que no le habían dado el sí.

La única en darle sí a la imitadora fue Amparo Grisales, quien al ver lo triste que estaba la cantante decidió dirigirse a la tarima a abrazarla. “Yo sí tengo mucha fe en ti, vuélvete a presentar. Sí te has preparado porque te escucho momentos maravillosos de Lady Gaga”, aseguró la jurado de Yo Me Llamo.

Sin embargo, pese a los comentarios de unas de las jurados más exigente del programa, la imitadora de Lady Gaga abandonó el escenario con mucha tristeza y lágrimas. Aseguró que los jurados “se van a arrepentir" de no haberla admitido en Yo Me Llamo.