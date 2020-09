Le arde ver a su marido derritiéndose por mí: Lina Tejeiro contra mujer que la criticó

La actriz e influenciadora Lina Tejeiro vuelve a ser tendencia en las diferentes plataformas digitales, esta vez, por responder un comentario de una señora que la criticaba en Instagram.

La joven, quien ha protagonizado distintas novelas a nivel internacional y ha contado sus duros momentos de la vida en redes, fue atacada duramente por una usuaria que la señaló por ser una “mala influencia”.

La mujer lo hizo luego que Tejeiro publicara una foto en la que luce un ajustado body de color rojo en el que se puede apreciar su esbelta figura.

“Usted no es ningún buen ejemplo para las niñas. Le falta cerebro y le sobra estupidez. Deje de andar mostrando ese cu** remendado, ¿no le da pena mostrar eso tan feo? ¿qué hombre va a querer estar con usted con esa actitud?”, dijo la usuaria en redes.

La molesta mujer también fue más allá, específicamente por su salud mental

“Páguese una buena terapia porque se nota que es una mujer llena de vacíos. Y madure que ya está como vieja para esas cosas”, añadió.

Ante estas duras palabras, Lina salió al paso y lanzó una fuerte respuesta en la que se notó su molestia.

“Mi señora jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie. Yo soy actriz y a eso me dedico. Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas porque usted no es capaz de hacerlo desde casa, déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted”, dijo

“Cerebro tengo y lo uso muy bien. Me aprendo libretos, leo mucho, sé que soy inteligente y que tengo excelente sentido del humor, no me meto y critico la vida de los demás”, puntualizó Tejeiro.

Posteriormente, Lina subió su tono luego que la mujer también criticara fuertemente sus glúteos.

“Al que no le gusta que no lo mire, es mi Instagram y si quiero llenarlo de fotos de mi cu** lo hago. Para mí que su rabia es porque seguramente soy el amor platónico de su marido y le arde verlo derritiéndose por mí”, escribió la joven.

