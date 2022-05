Lina, del Desafío, explicó por qué no ve no ve nada por el ojo derecho: conmovedora revelación

Lina, de Alpha, se sinceró con sus compañeras del Desafío y antes de que iniciara el reto de Sentencia, Premio y Castigo, les hizo una revelación que dejó casi sin palabras a Karol y Alexa; la razón de su miedo a la prueba en la noche.

“Yo de noche casi no veo”, les confesó. La condición de la Súper Humana se debe a un parasito llamado Toxoplasma, que le impide ver con claridad, sobre todo, cuando no hay luz del sol.

Lina les contó la historia: “Un día me levanté y no veía. Estaba opaca la vista, cuando me tapé el otro ojo, no veía. Fui a que me revisaran, me dijeron es toxoplasmosis y entré a un tratamiento larguísimo; volví a que me revisaran y la inflamación estaba peor. Me dijeron que estaba afectando la retina”.

Al dañar la retina, cuenta la atleta, que ésta se desprendió totalmente y que, aparte, las gotas que se colocaba le generaron cataratas.

Las dos compañeras, sorprendidas ante la historia de Lina, le expresaron su mayor admiración y respeto. “Muy tesa, vos. Uno para un equilibrio necesita ver bien, o abrir los ojos dentro del agua. Increíble que hagas todas las pruebas con esa enfermedad”, le reconocieron.

