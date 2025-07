Luis Cortés, el que enamoró a Camilo de España y su música: “Lo admiro mucho”

España y Colombia han mantenido una conexión cultural de siglos, no solo por la conquista, sino por el intercambio de costumbres que se fueron potenciando con el tiempo hasta el punto en que, ahora, la relación se siente natural. Pero hay algo que le ha dado mayor importancia a esto: la música, pues ambos países han mostrado sus talentos que han enamorado a millones.

En ese orden, se volvió habitual escuchar que un artista colombiano fue viral en España, o un español en Colombia. Tan solo el top 50 de Spotify España cuenta con al menos 10 colombia mes a mes y esto abrió la puerta a que se dieran más colaboraciones y dando vida, por ejemplo, ‘Desamarte’ en donde el antioqueño camilo llega con Luis Cortés, quien le pone el toque del flamenco a esta pista.

Camilo y Luis Cortés // Foto: suministrada

“Es un tema muy especial para mí, en el disco siento que ha sido muy especial el hecho de hacer un tema con Camilo, admiro muchísimo a Camilo, lo respeto como artista y como persona, y el mero hecho de que me haya dado al mano decidido hacer un tema, la verdad es que me parece flipante, y una locura tremenda”, dijo Cortés en diálogo con Blu Radio.

Cortés saltó a la fama en 2024 y explicó que la colaboración surgió después de que Camilo contactara con él a través de redes sociales. El video de YouTube el 9 de mayo superó 974.000 visualizaciones y trata de reflejar la idea de que todo puede tener un solo camino.

“Era más o menos lo que esperábamos también por el puente y demás, pero siento que sorprendió muchísimo el hecho de que un flamenco de España esté grabando con Camilo, que siento que son públicos diferentes, también diferentes sonidos, diferentes visiones a proyectos, y el hecho de haber compartido con él, siento que nos ha abierto puertas tanto a él como a mí”, añadió.

Con tan solo 22 años, Cortés se muestra agradecido y sorprendido por esta alianza, surgida tras un mensaje inesperado de Camilo en redes sociales, donde le expresó su admiración y reveló que su hija escuchaba frecuentemente su EP anterior.

Publicidad

“Desde chiquitito cantaba, me gusta mucho el flamenco, me he criado con el flamenco por bandera, y hago flamenco como flamenco fusión, digamos lo que pueden encontrar en mi música siento que es sentimiento muchísima emoción, es algo íntimo, digamos, que estoy soltando y son sinceramente verdad así que muchísima gente se puede sentir reflejada con la música que hago”, dijo.