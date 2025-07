Reconocido cantante de música popular acusado de drogar y abusar de mujer rompe el silencio

En una entrevista con La Red, de Caracol Televisión, Alejandro Vázquez, un reconocido cantante de música popular, aseguró ser víctima de una extorsión y dio su versión sobre fuertes acusaciones de un presunto abuso sexual.

El artista comentó que estas afirmaciones han puesto en riesgo su carrera, su vida y la tranquilidad de su familia. Según dijo, todo comenzó en mayo, después de una presentación privada.

“Decidí salir a rumbear con unos amigos, y en ese sitio conocí a una mujer con la que, entre tragos y coqueteo, terminé en un motel. Ella accedió voluntariamente. Subimos, y al poco rato se quedó dormida. Me pareció irrespetuoso y me fui”, relató.

Según contó, horas después recibió un mensaje de la mujer diciendo: “¿Qué me diste?, ¿me drogaste?”, y lo acusó de haberle suministrado escopolamina.

“Yo quedé en shock. Nunca he consumido drogas, ni siquiera fumo. Me dijo que me iba a acabar la carrera y luego recibí amenazas de muerte desde un número oculto”, afirmó.

No pasó mucho tiempo cuando la situación escaló. El cantante comentó que “A las seis de la tarde ya había una foto mía publicada en su Facebook acusándome de violador. Empezó una campaña en redes con perfiles falsos, me amenazaban a mí y a mi familia. Publicaban fotos de mi mamá, de mis hermanas, hasta la dirección de donde vivían”.

Publicidad

Vázquez aseguró que la mujer no presentó pruebas médicas ni forenses. Dijo que no hay demanda formal en su contra y que al parecer ya tenía antecedentes de denuncias similares: "Estoy enfrentando esto por la vía legal, porque no accedí a pagar los 20 millones de pesos que me exigieron”.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía, que adelanta el proceso por injuria, calumnia y presunta extorsión.

“Esto puede pasarle a cualquiera. Ojalá mi historia sirva para que otros no cometan el mismo error. Hoy me siento más fuerte y más consciente de que ser artista implica también ser responsable con lo que uno proyecta”, concluyó Velásquez.