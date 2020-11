Luisa Fernanda W muestra foto de su cuerpo después de 10 días de haber dado a luz

View this post on Instagram

Llevo 10 días de post-parto y Muchas preguntas me hacen acerca de mi peso, de cómo me estoy cuidando y la verdad pues lo único que estoy haciendo es cuidar a mi bebé y darle “tetica” dicen que eso ayuda mucho con la recuperación, yo la verdad estoy dando tetica a dos manos porque mi bebé lo pide ♥️ les contare lo que yo hago con respecto a mis cuidados lo que más me ha servido es hidratarme muy bien, por estos días no estoy haciendo actividad física, solo me estoy alimentando muy bien comiendo buena proteína, carbohidratos, y vegetales, es todo ♥️