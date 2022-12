Maradona no quiere ir al matrimonio de su hija porque no invitaron a su esposa

Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar. Esta vez, por su negativa de asistir a la boda de su hija, Dalma, debido a que ella no invitó a su actual pareja.

Maradona aclaró que: "si Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco".

Sin embargo, Dalma lo llamó para intentar convencerlo de ir a la boda. La llamada salió a la luz en la prensa argentina y en ella se nota a un padre molesto por el gesto que tuvo su hija.



En la conversación que tuvieron Dalma le expresa: “Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas, ni nada y vos lo tenés que saber más que nadie que eso lo hace la prensa. Preguntaron mis mesas de casamiento con [Guillermo] Coppola, con [Alejandro] Mancuso, si iba a venir uno o el otro. Yo no dije nada de eso, y yo nunca digo nada de Rocío, yo no quiero que cambies la mujer, ni nada. Yo no hago lista de personas gratas no gratas, quien viene o quien no viene”.

Al parecer, la relación del astro de fútbol con sus hijas es tensa por la presencia de Rocío.