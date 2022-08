Durante el concierto de cierre de La Feria de las Flores en Medellín, el cantante puertorriqueño Marc Anthony vivió un incómodo momento. En medio de la presentación, el artista dialogaba con su público y dijo que le hacía falta un aguardiante, sin siquiera sospechar que su solicitud sería respondida de manera abrupta.

"¿Saben lo que me hace falta? Un aguardiante de esos", dijo el artista antes de entonar la canción "Flor pálida". Entonces, de manera insólita, un asistente le lanzó con fuerza una botella de aguardiante que golpeó al artista en su cadera.

Publicidad

El hecho causó la molestia del puertorriqueño, que no obstante prosiguió su concierto con gran profesionalismo; eso sí, le llamó la atención a la persona que mandó el envase, mientras decía: "no manden, me la compro".

Luego, el artista esbozó una gran sonrisa y prosiguió su función con gran entusiasmo. Esto, en medio de aplausos y la aclamación de los fanáticos.