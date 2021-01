Martina La Peligrosa confesó su orientación cuándo le preguntaron si era lesbiana

Marta Liliana López Llorente, más conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Martina La Peligrosa’ dejó sorprendidos a sus seguidores en Instagram al hablar de sus preferencias sexuales.

La cantante y actriz, nacida en el departamento de Córdoba, lo hizo al responder varias preguntas que le hicieron sus fans en esa red social donde ya suma más de dos millones de seguidores.

“He escuchado mucho que eres lesbiana. ¿Sí o no? Me encanta tu música y bailas genial champeta”, le preguntaron.

Ante esto, la artista no dudó en responder de manera contundente.

“Gracias. No, no soy lesbiana. No tendría ningún problema en hacerlo evidente si así lo fuera”, dijo Martina quien concluyó con la palabra “Falso”.

Así las cosas, Martina deja atrás decenas de rumores que rondaban sus preferencias sexuales.

Aquí la respuesta: