“Me tomé dos cocteles, no me acuerdo de las cosas”: DJ caleña que golpeó a una azafata

La reconocida DJ caleña Camila Gutiérrez estuvo envuelta en un escándalo por agredir a una funcionaria de una reconocida aerolínea, quien no la dejó subir a un avión y todo porque la DJ se confundió de vuelo.

Al parecer, Gutiérrez se habría confundido con salida de vuelos de Latam por la de Avianca en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y cuando trató se pasar por una de las salidas de la segunda aerolínea, la azafata la detuvo.

En un comunicado, Avianca informó: "En la noche del 16 de noviembre, una pasajera, en aparente estado de alicoramiento que viajaba con otra aerolínea, agredió físicamente a una de nuestras colaboradoras".

El caso se hizo viral en redes sociales y la caleña fue duramente criticada por os usuarios de diferentes plataformas. En el programa ‘Lo se Todo’ habló de lo sucedido y contó que fue lo que realmente pasó.

“Es que en serio que yo no sé en qué momento hice todo eso. Lo que pasó en resumidas cuentas es que la señorita no me dejó embarcar porque simplemente ese no era mi vuelo. Tuve una grabación temprano, la verdad no desayuné ni almorcé ese día, me tomé dos cocteles y fueron terribles, me cayeron mal al parecer. Con sinceridad no me acuerdo de las cosas”, señaló la DJ.

Tras el bochornoso hecho, Gutiérrez se dio de lo que provocó y contó que pasó después en el aeropuerto de la capital del país.

“Cuando ya estoy en mis cinco sentidos y me doy cuenta de lo que estaba pasando ya había formado un problema irreversible, estaba como ¡Dios mío yo que hice! De ahí obviamente tuve que pasar la noche en una estación y al otro día por la tarde ya pude salir”, agregó Gutiérrez.

La caleña después compartió un video ofreciendo disculpas a la azafata. En las imágenes reconoció su error, aseguró estaba tratando de con la trabajadora de la reconocida aerolínea para indemnizarla y contó que este ha sido uno de los peores momentos de su vida.

“Si en algún momento he pasado un mal momento de mi vida y he estado triste es este, pero siento que uno cuando comete un error debe primero identificarlo, dar la cara, ofrecer disculpas y ver como se remedia”, contó.

La Dj indicó que hasta el momento no se presentó conciliación, pues no se ha podido comunicar con la funcionaria por el proceso en la Fiscalía que en este momento cursa.

