Mecha se corona campeón de campeones en RedBull Batalla 5 Vidas: final fue contra Lokillo

En un evento sin precedentes, por primera vez en la historia, los grandes campeones de ediciones anteriores se enfrentaron en un solo escenario, en una noche que los fanáticos del freestyle recordarán por siempre. Marithea, Mecha, Jesse Pungaz, Lokillo y McKlopedia dieron vida a una competencia donde la técnica, la emoción y la historia del rap improvisado se fusionaron en un solo espectáculo.La competencia se desarrolló bajo el exigente formato “5 Vidas”, que ofrece a cada MC cinco oportunidades para mantenerse en pie. No hay segundas chances ni réplicas: cada punchline cuenta y cualquier error puede ser definitivo. Antes de cada duelo, los competidores eligen el tipo de beat sobre el que improvisarán, estrategia clave que puede cambiar el rumbo del enfrentamiento.Desde el inicio en el Parque Mundo Aventura de Bogotá, la energía del público fue imparable, vibrando con cada barra, cada pausa y cada respuesta. La batalla se convirtió en un verdadero homenaje a la cultura del freestyle, en el que cada competidor mostró su estilo único y su pasión por la rima.

Lokillo y Marithea Margarita Bedoya

Eliminaciones y rumbo a la final

El orden de eliminación fue tan intenso como la batalla misma. Primero cayó Eciklopedia, seguido por Jesse Pungaz y luego Marithea, dejando la competencia entre Lokillo y Mecha, dos pesos pesados con estilos muy diferentes pero igual de contundentes. Lokillo utilizó un comodín estratégico para remontar y dejar fuera a McKlopedia, Jesse Pungaz y Marithea, ganándose un lugar en la gran final.

La final entre Mecha, representante de Argentina, y Lokillo, de Colombia, fue el momento culminante. Ambos MCs maniobraron con maestría, jugando con los beats, el público y los silencios. Sin embargo, fue Mecha quien supo leer mejor la energía y aprovechar los ataques de Lokillo para responder con fuerza y precisión.“Ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón”, replicó Lokillo tras usar su comodín, pero Mecha respondió con un flow impecable, control absoluto y criterio para no excederse, logrando así una actuación contundente que lo llevó a coronarse campeón de la noche.

Un jurado de élite y un espectáculo impecable

Pungaz y Marothea Margarita Bedoya

La calidad del evento estuvo respaldada por un jurado internacional conformado por Gazir, Jota y Basek, quienes evaluaron con rigor y sensibilidad la esencia de cada MC. La musicalización estuvo a cargo de Jbeat, cuya precisión mantuvo la tensión y el ritmo durante toda la competencia. La conducción de Arci, carismática y experta, mantuvo conectada a la audiencia, haciendo que cada momento fuera inolvidable.Los diferentes ritmos —dembow, electrónica, reggaetón, funk, rock y más— marcaron el pulso de una noche donde cada detalle sumó para consolidar una jornada épica.Así, Mecha se consagra como campeón en esta edición histórica, reafirmando su lugar entre las leyendas del freestyle y dejando claro que la improvisación es mucho más que técnica: es arte, pasión y conexión con el público.