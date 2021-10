Mi madre nunca le contó: Óscar Agudelo de Yo Me Llamo sorprendió al revelar que es hijo del cantante

No paran las sorpresas en la octava temporada de Yo Me Llamo . Este miércoles participó un hombre que imitó a Óscar Agudelo al cantar ‘Desde que te marchaste’.

Amparo Grisales y Yeison Jiménez le dieron su voto para avanzar en la competencia, pero César Escola oprimió el botón rojo, por lo que deberá volverse a presentar para llegar a la escuela del programa.

Sin embargo, lo que más impactó a los jurados fue la revelación del concursante, quien aseguró que era hijo de Agudelo.

“Soy hijo de Óscar Agudelo, pero él no lo sabe. Hace dos años tuve la bendición de encontrarme con él, le hablé de mi madre, él se acordó de ella y le dije: tú eres mi padre”, relató después de su presentación.

El hombre de 53 años reveló que su madre nunca le dijo que estaba embarazada de él, pero la reacción del cantante al enterarse de la noticia fue un “caballero, todo un señor”.

“Él ya me había dicho que me parecía a él, incluso habíamos cantado unas canciones, precisamente, ‘Desde que te marchaste’ (…) Me presentaron a la hija de Óscar como si fuera el hermano de ella”, añadió.

Vea aquí la sorprendente historia en Yo Me Llamo: