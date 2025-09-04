Publicidad

Murió a los 91 años Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana

Murió a los 91 años Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana

Falleció en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

Giorgio-Armani-AFP.jpg
Giorgio Armani
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 08:36 a. m.

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", comunicó la casa de moda.

Giorgio-Armani-AFP.jpg
Giorgio Armani
Foto: AFP

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

"El re Giorgio" fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.

